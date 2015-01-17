За отставку Яремы собрали уже 121 подпись - Соболев
121 народный депутат поставил свою подпись в поддержку отставки генерального прокурора Виталия Яремы.
Об этом в эфире hromadske.tv сообщил депутат от "Самопомощи" Егор Соболев.
"Это "Самопомощь" в полном составе, много внефракционных, часть "БПП", "Народного фронта" и "Батькивщины", большинство депутатов от Радикальной партии во главе с Олегом Ляшко", - отметил он.
Читайте такжеПарламентский комитет по противодействию коррупции готовит отставку Яремы
Соболев убежден, что подписей депутатов хватит и на то, чтобы поставить на голосование вопрос отставки Яремы, и для принятия этого решения.
"После того, как парламент выразит недоверие генеральному прокурору, он будет в отставке", - пояснил он механизм, подчеркнув, что президент не может не согласиться с решением парламента.
"Нам надо сделать конкурс. Нам не нужно, чтобы генпрокурор вновь был чьим-то человеком", - отметил нардеп.