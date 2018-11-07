Комитет свободы слова рекомендует парламенту принять проект о прозрачности имущества "Зеонбуда"

Законопроектом предусматривается введение ряда требований к учредителям, участникам, собственникам провайдеров программной услуги в целом и провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием в частности.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики рекомендует парламенту принять в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прозрачности собственности провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием» (№9161).

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Как сообщили в комитете, сначала члены комитета этот проект не хотели рассматривать, так как на заседание не пришел автор Юрий Береза, но позже все же он был рассмотрен и принято решение.

В заключении Главного научно-экспертного управления ВР к законопроекту сказано, что им предусмотрено ввести ряд требований учредителей, участников, владельцев провайдеров программной услуги в целом и провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием в частности, выполнение которых позволит обеспечить прозрачность структуры собственности провайдеров программной услуги и предотвратить потенциальное противоправное воздействие государства-агрессора на телерадиоинформационное пространство Украины.

Кроме этого, законопроектом предусмотрено установить аналогичные требования к операторам телекоммуникаций, которые осуществляют деятельность по предоставлению услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации многоканальных цифровых сетей эфирного теле- и радиовещания с общенациональным покрытием.

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При этом отмечается, что законопроект заслуживает поддержки, но к нему есть ряд замечаний.

Проектом закона предлагается запретить юридическим лицам и физическим лицам - предпринимателям, зарегистрированным в оффшорных зонах, перечень которых утвержден Кабинетом министров Украины, а также лицам без гражданства участвовать в провайдере программной услуги многоканальной цифровой эфирной телесети с общенациональным покрытием на всех уровнях цепочки владения корпоративными правами.

Также предлагается запретить создание и деятельность телерадиоорганизации, учредителем (соучредителями), собственником (сособственниками) которого является нерезидент (нерезиденты), зарегистрированный в одной из оффшорных зон, перечень которых определен Кабинетом министров Украины.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, на официальном сайте ООО «ЗЕОНБУД» сказано, что 100% долей в уставном капитале принадлежат кипрской компании Planbridge Limited, которая, в свою очередь, принадлежит трем другим компаниям, зарегистрированным в Белизе (Burgerville Holdings Limited и Adisson Trading Limited) и на Британских Виргинских островах (Follberg Investments Limited). Конечными бенефициарными собственниками ООО «ЗЕОНБУД» трое граждан Республики Кипр и один гражданин Великобритании.

При этом сказано, что, начиная с 31 июля 2018 года, «все общенациональное цифровое наземное эфирное вещание будет зависеть от частной компании с непрозрачной структурой собственности, реальные конечные бенефициарные владельцы которой, как свидетельствуют многочисленные публикации в СМИ, не установлены».