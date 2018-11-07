Порошенко: российской церкви и войскам нечего делать в Украине

РПЦ является элементом российской политической системы, подчеркнул глава государства.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Русской православной церкви и Вооруженным силам Российской Федерации нечего делать в Украине.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил в ходе международной конференции «Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед» в Киеве.

Порошенко отметил, что, находясь с визитом в Стамбуле, подписал соглашение со Вселенским патриархом Варфоломеем о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом, «которое является документом о поддержке создания единой поместной православной церкви в Украине».

По его словам, после проведения объединительного собора и избрания предстоятеля Украинская церковь получит томос с подтверждением своей духовной независимости.

«Русская православная церковь является элементом российской политической системы. Путин сам когда-то сказал, что Россия держится на РПЦ и на ядерном оружии. Разве это нормально, когда в Кремле собирается совет безопасности России под председательством Путина и рассматривает вопрос церковной политики в Украине?!», - упрекнул президент.

«Дорогие мои, вам здесь нечего делать. Нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим Вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию», - заявил глава украинского государства.

Он отметил, что появление в Украине независимой православной церкви, признанной Вселенским патриархом сравнивают с провозглашением государственной независимости в 1991 году.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября президент Украины Петр Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

Справка УНИАН. 22 апреля святой и священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении православной церкви в Украине автокефалии.

27 июля было обнародовано послание патриарха Варфоломея, в котором он отметил, что конечная цель первопрестольной Константинопольской церкви - даровать автокефалию Украинской поместной православной церкви.

11 октября по результатам заседания синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.