Порошенко ввел уголовную ответственность за незаконное пересечение границы россиянами

Изменения предусматривают, в частности, лишение свободы на срок до 3 лет за пересечение госграницы для причинения вреда интересам государства лицом, которому запрещен въезд в Украину; военными или силовиками государства-агрессора вне пунктов пропуска или в пунктах пропуска без соответствующих документов или по документам, содержащим недостоверные сведения.

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон о внесении изменения в Уголовный кодекс Украины об ответственности за незаконное пересечение государственной границы, предусматривающий уголовную ответственность для граждан страны-агрессора за незаконное пересечение госграницы Украины.

Об этом сообщается на странице законопроекта на сайте Верховной Рады Украины.

Так, отмечается, что документ был направлен на подпись президенту 25 октября 2018 года, а сегодня, 7 ноября, "Возвращен с подписью от Президента".

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Как сообщал УНИАН, 18 октября Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины об ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины (№7017).

Закон, в частности, дополняет Уголовный кодекс Украины статьей 332-2 «Незаконное пересечение государственной границы Украины».

Устанавливается, что пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, или представителями подразделений вооруженных сил либо иных силовых ведомств государства-агрессора любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или по документам, содержащим недостоверные сведения, наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.

Те же действия, совершенные повторно или группой лиц, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Совершение этих действий в сочетании с насилием или с применением оружия будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.