Раду попросят переименовать УПЦ МП

В УПЦ КП будут требовать, чтобы УПЦ МП не пряталась под названием "украинской".

Украинская православная церковь Киевского патриархата будет просить Верховную Раду переименовать Украинскую православную церковь Московского патриархата в Русскую православную церковь в Украине.

Об этом сообщил предстоятель УПЦ КП, патриарх Филарет, передает парламентская газета "Голос Украины".

Читайте такжеВ УПЦ МП отвергают участие в объединительном соборе

"Чего мы будем требовать? Чтобы в Украине была Украинская православная церковь и чтобы РПЦ не пряталась под названием "украинской", будучи по сути российской. И поэтому мы будем просить Верховную Раду, чтобы она приняла закон о том, что в Украине одна православная церковь, а вторая православная церковь должна называться русской", - заявил Филарет.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября президент Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

Справка УНИАН. 22 апреля Святой и Священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении православной церкви в Украине автокефалии.

27 июля было обнародовано послание патриарха Варфоломея, в котором он отметил, что конечная цель первопрестольной Константинопольской церкви есть даровать автокефалию Украинской поместной православной церкви.

11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.