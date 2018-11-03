Турция не останется в стороне в вопросе противодействия «ползучей агрессии» России в Азовском море - Порошенко

Министры обороны Украины и Турции обсудили вопросы усиления безопасности в Черноморском регионе.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что получил заверения в том, что Турция не останется в стороне в вопросе противодействия «ползучей агрессии» России в Азовском море.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время совместной с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференции по итогам Седьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией в Стамбуле.

«Важными для нас являются заверения Турции, что она не останется в стороне от вопросов «ползучей агрессии» России в Азовском море», - отметил он.

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Министры обороны Украины и Турции Степан Полторак и Хулуси Акар обсудили вопросы усиления безопасности в Черноморском регионе.

Об этом глава оборонного ведомства Украины сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

«Сегодня в рамках официального визита президента Украины Петра Порошенко в Турецкую Республику и проведения седьмого заседания Стратегического Совета высокого уровня имел возможность встретиться с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром», - написал он.

Полторак отметил, что во время встречи министры обсудили вопросы усиления безопасности в Черноморском регионе и современное состояние и перспективы дальнейшего развития военного сотрудничества между Украиной и Турцией, а также военно-техническое сотрудничество между двумя странами.

Как сообщал УНИАН, 12 октября президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО «О неотложных мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе».

В документе отмечается, что, рассмотрев угрозы национальной безопасности на юге и востоке Украины, в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе, обусловленные агрессивными действиями России, Совет нацбезопасности и обороны констатировала наличие условий, которые могут привести к критической дестабилизации экономической и общественно-политической ситуации, морской блокаде побережья Украины.

Кабмину поручено создать межведомственный координационный орган, который должен обобщить правовую позицию государства по вопросу подготовки консолидированной претензии официального Киева к России о международно-правовой ответственности РФ за вооруженную агрессию против Украины.