В Кремле не изъявили желания перезаключать договор с Украиной по Азовскому морю

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что нет необходимости в перезаключении договора с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу с учетом аннексии Крыма и открытия Крымского моста.

В Кремле заявили, что Россия ориентируется на действующий договор с Украиной по Азовскому морю и не имеет позиции относительно пересмотра существующей нормативной базы после аннексии Крыма.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли необходимость в перезаключении договора с Украиной по Азовскому морю на новых условиях с учетом аннексии Крыма и строительства Крымского моста.

«Пока нет никакой позиции. Существует международная правовая база на сей счёт, и она действует, и на это надо ориентироваться», - сказал Песков.

Справка УНИАН. Россия и Украина в декабре 2003 года подписали Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Однако вопрос совместного использования до сих пор не урегулирован. Киев настаивал на проведении линии распределения на основе административной границы между бывшими Советским Союзом и УССР, которая обозначена на картах и планах. Российская сторона считает, что, в соответствии с законодательством бывшего СССР, внутренние воды между республиками СССР не разграничивались.

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14 сентября 2016 года Украина инициировала спор с Россией о нарушении Конвенции ООН по морскому праву.

В заявлении МИД подчеркивалось, что официальный Киев готов доказать в арбитраже, что Россия дерзко нарушает суверенные права Украины пользоваться гарантированными правами в своих морских акваториях и на континентальном шельфе в прилегающих к Крыму морских зонах, в том числе правом на природные ресурсы континентального шельфа.

19 февраля 2018 года Украина представила в Международный трибунал меморандум, в котором изложены все обстоятельства, на которые опирается позиция Украины, а также их юридическое обоснование.

В мае этого года Россия подала в Международный трибунал свои возражения относительно юрисдикции этого института рассматривать иск Украины к РФ. По этой причине в августе арбитраж решил разделить процесс на две составляющие - юрисдикционную и по существу.

Трибунал ООН в июне 2019 года начнет слушания по юрисдикции рассмотрения иска Украины к РФ за нарушение Конвенции по морскому праву.