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Эрдоган: Турция никогда не признает незаконную аннексию Крыма (фото, видео)

18:27, 03 ноября 2018
Политика
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Порошенко и Эрдоган будут координировать усилия по освобождению украинских политзаключенных в РФ и Крыму / фото УНИАН

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция никогда не признает незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Эрдоган сообщил во время совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции по итогам Седьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией в Стамбуле.

Эрдоган отметил, что позиция Турции заключается в поддержке суверенитета, независимости, территориальной целостности и политического единства Украины.

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«Мы еще раз подчеркнули, что мы никогда не признавали и не станем признавать незаконную аннексию Крыма», - отметил он, добавив, что Турция будет продолжать отстаивать права и интересы крымских татар как оставшихся на территории аннексированного Крыму, так и тех, кто был вынужден уехать с полуострова.

Петр Порошенко договорился с Эрдоганом о дальнейшей координации усилий в процессе освобождения украинских политзаключенных в РФ и оккупированном Крыму.

«Мы высоко ценим помощь Турции и лично ее президента в освобождении политических заключенных. Мы благодарим за освобождение Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова», - заявил он.

«Мы будем продолжать координацию по продлению процесса освобождения политзаключенных... тех, кто незаконно удерживается в оккупированном Крыму и на территории Российской Федерации», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, 25 октября 2017 года Россия выдала турецкой стороне заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, ранее осужденных в оккупированном Крыму, 27 октября они вернулись в Украину.

Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что президент Турецкой Республики Эрдоган и в дальнейшем будет способствовать в освобождении украинских политзаключенных.

13 ноября того же года Умеров сообщил, что Эрдоган пообещал, что будет заниматься вопросом освобождения незаконно осужденного в России украинского режиссера, крымчанина Олега Сенцова.

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Теги: #крымские татары#Украина и Турция#аннексия Крыма Россией#Порошенко и Эрдоган