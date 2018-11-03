Эрдоган: Турция никогда не признает незаконную аннексию Крыма (фото, видео)

В Стамбуле завершилась более чем часовоая встреча Порошенко и Эрдогана. По словам президента Турции, Анкара будет продолжать отстаивать права и интересы крымских татар.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция никогда не признает незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Эрдоган сообщил во время совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции по итогам Седьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией в Стамбуле.

Эрдоган отметил, что позиция Турции заключается в поддержке суверенитета, независимости, территориальной целостности и политического единства Украины.

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«Мы еще раз подчеркнули, что мы никогда не признавали и не станем признавать незаконную аннексию Крыма», - отметил он, добавив, что Турция будет продолжать отстаивать права и интересы крымских татар как оставшихся на территории аннексированного Крыму, так и тех, кто был вынужден уехать с полуострова.

Петр Порошенко договорился с Эрдоганом о дальнейшей координации усилий в процессе освобождения украинских политзаключенных в РФ и оккупированном Крыму.

«Мы высоко ценим помощь Турции и лично ее президента в освобождении политических заключенных. Мы благодарим за освобождение Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова», - заявил он.

«Мы будем продолжать координацию по продлению процесса освобождения политзаключенных... тех, кто незаконно удерживается в оккупированном Крыму и на территории Российской Федерации», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, 25 октября 2017 года Россия выдала турецкой стороне заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, ранее осужденных в оккупированном Крыму, 27 октября они вернулись в Украину.

Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что президент Турецкой Республики Эрдоган и в дальнейшем будет способствовать в освобождении украинских политзаключенных.

13 ноября того же года Умеров сообщил, что Эрдоган пообещал, что будет заниматься вопросом освобождения незаконно осужденного в России украинского режиссера, крымчанина Олега Сенцова.