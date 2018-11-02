В ЕС заявили, что выборы в Украине не могут служить оправданием для замедления реализации реформ

В Евросоюзе надеются, что украинское гражданское общество сможет довести до сведения политиков, что выборы не могут быть причиной для непроведения реформ.

Заместитель главы представительства Европейского Союза в Украине Анника Вайдеманн заявила, что президентские и парламентские выборы в Украине, которые состоятся в 2019 году, не могут служить оправданием для замедления реализации необходимых реформ в государстве.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат сказала на ежегодной конференции Украинской национальной платформы форума гражданского общества "Восточного партнерства".

"Конечно, мы находимся в ситуации, когда мы имеем приближение выборов, что вероятно может усложнить процесс продолжения реализации реформ, но на наш взгляд, несомненно, проведение выборов не может быть оправданием, чтобы прекратить или замедлить (реформы)", - подчеркнула Вайдеманн.

В связи с этим она сказала, что в ЕС рассчитывают на представителей украинского гражданского общества, которые четко дадут понять политикам и чиновникам, что реформы надо продолжать.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября во время визита в Украину канцлер Германии Ангела Меркель напомнила о важности борьбы с коррупцией в Украине.