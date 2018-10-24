Украинцы считают, что больше всего развитию страны мешает коррупция - опрос

При этом война на Донбассе собрала меньше голосов, чем коррупционный фактор.

По мнению украинцев, самой большой проблемой, мешающей развитию страны, коррупция - это отметили 79% населения.

Об этом говорится в результатах общенационального опроса населения, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, размещенных на сайте Фонда.

«Абсолютное большинство граждан Украины (83%) считают, что серьезные угрозы для Украины существуют: 62% оценивают их как реальные и еще 21% - как вероятные», - говорится в результатах опроса.

Наибольшие угрозы украинцы видят прежде всего в экономической сфере: экономический упадок, серьезный экономический кризис (58%), обеднение населения, значительное имущественное расслоение (41,5%), обесценивание гривни (36%).

Согласно результатам опроса, осознание приоритетности этих угроз общее для всех регионов Украины.

В то же время такие угрозы, как захват Украины или части территории Россией (31%) и распад Украины на несколько частей или отделение от Украины части ее территорий (28%) по-разному оцениваются в различных регионах страны.

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Так, захват Украины или части её территории Россией считают серьезной угрозой на западе (42%) и в центре страны (37%), а вот на юге (22%) и востоке (8%) эту угрозу не расценивают как существенную.

Зато на востоке к самым серьезным угрозам относят распад Украины на несколько частей или отделение от Украины части ее территорий - 42%. На юге же наиболее серьезные угрозы усматриваются в экономической сфере.

«По мнению украинцев, самой большой проблемой, которая мешает развитию нашей страны, является коррупция - это отметили 79% населения. Причем война на Донбассе собрала меньше голосов (55%). Еще среди главных причин были названы олигархическое засилье в экономике (32%) и отсутствие профессионалов во власти (30%)», - говорится в результатах исследования.

Опрос проводился 16-28 августа во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошен 2041 респондент старше 17 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% для показателей, близких к 25% или 75%, 2% для показателей, близких к 12% или 88%, 1,4% для показателей, близких к 5% или 95%, 0,7% для показателей, близких к 1% или 99%.