Бизнесмен заявил, что политикой не занимается.

Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский прокомментировал свое включение в санкционные списки РФ, куда попали также другие представители украинского бизнеса, политики и общественные деятели.

«Это вопрос из политической плоскости. А я политикой не занимаюсь. Мои вопросы — бюджеты и зарплаты в моих компаниях, налоги, которые мы платим, социальные проекты», — сказал Александр Ярославский, отвечая на вопросы журналистов относительно появления его фамилии в списках лиц, по отношению к которым введены ограничительные экономические меры, обнародованных правительством Российской Федерации.

Александр Ярославский — украинский бизнесмен, основатель, владелец и президент группы DCH. Крупный инвестор украинской экономики: вложения в развитие только Харьковского региона превысили $1 млрд. Сферы приоритетных бизнес-интересов интересов группы DCH Ярославского — промышленность, транспорт, девелопмент, производство стройматериалов, гостиничный бизнес, спорт и др. Кандидат технических наук, почетный доктор Харьковского национального университета им. Каразина и Харьковского национального университета городского хозяйства им. Бекетова.