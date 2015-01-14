Порошенко готовит указ о демобилизации военных, призванных в прошлом году

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Верховная Рада одобрит решение о проведении у Украины трех очередей мобилизации в 2015 году, и готовит указ о демобилизации военных, призванных в Вооруженные силы в прошлом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил в ходе встречи с руководителями областных государственных администраций.

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«Просил бы поставить в повестку дня (Верховной Рады - УНИАН) вопрос мобилизации как безотлагательный и проголосовать. И надеюсь, что Рада продемонстрирует такой же патриотизм, который демонстрирует украинское общество, – сказал Порошенко. - В войско должны прийти свежие силы, которые заменят тех, кто мобилизовался раньше. Ведь первая волна мобилизации прошла почти год назад, мы должны отпустить ребят с фронта. Это, в том числе, еще одна из задач мобилизации».

Порошенко поблагодарил тех, кто «провел 6-7 месяцев в окопах» за их самоотверженную службу Родине. «Указ о демобилизации готовится, и я планирую подписать его в ближайшее время», - сказал глава государства, добавив, что подписание указа состоится сразу после новой волны мобилизации, – чтобы не допустить снижения боеспособности страны.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 января Порошенко подписал указ о проведении трех этапов мобилизации в 2015 году.

"Я подписываю этот указ и передаю его в парламент", - сказал он.

Предусматривается, что три этапа мобилизации в 2015 году продлятся с января по август.

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Первый начнется 20 января и продлится 90 дней, второй – ориентировочно в апреле и продлится 60 дней, а третий этап начнется в июне и также продлится 60 дней.

На протяжении года в ряды Вооруженных сил Украины планируется мобилизовать 200 тыс. украинцев. Также в 2015 году планируется провести призыв 40 тысяч граждан на срочную военную службу.

В 2014 году были проведены три волны мобилизации.