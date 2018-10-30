Глава Киевской ОГА Александр Терещук: мое видение работы – это общение с людьми и оперативное решение их проблем

Первоочередная задача на новом посту – это налаживание системной работы в самой облгосадминистрации, сокращение бюрократии и четкое взаимодействие с контролирующими и правоохранительными органами.

Результативность работы – это контактировать и прямо общаться с людьми, вникать в суть проблем и оперативно их решать.

Об этом в интервью изданию “BigMir” рассказал новый глава Киевской областной государственной администрации Александр Терещук.

«Мое видение работы – это выезжать к людям, общаться с ними, вникать в их проблемы. Обязательно привлекать представителей районных администраций, местного самоуправления, контролирующих и правоохранительных органов. И самое главное – решить проблему уже сегодня, прямо на месте. Все остальное – планово и под жестким контролем», – отметил глава Киевской ОГА.

Он добавил, что первоочередная задача на новом посту – это налаживание системной работы в самой облгосадминистрации, сокращение бюрократии и четкое взаимодействие с контролирующими и правоохранительными органами.

«В первую очередь я планирую наладить работу самой облгосадминистрации. Необходимо привести в порядок все процессы внутри самого учреждения, чтобы решение всех остальных проблем не «спотыкалось» о бюрократию, отсутствие грамотной системы работы и ответственных лиц. Необходимо наладить четкую координацию и полное взаимодействие с контролирующими органами, которые должны работать на область», – заявил Терещук.

В интервью руководитель области рассказал, что одной из главных проблем региона является коррумпированность местных чиновников, которую он, в координации с органами внутренних дел, намерен пресекать жестко и бескомпромиссно.

«Как только мне поступило предложение, я взял время подумать. Поговорил с друзьями, знакомыми, родственниками, живущими в области. Поездил по городам региона, поспрашивал людей о проблемах. И вот что говорят: главная проблема – это коррумпированные местные чиновники. Они живут как феодалы, хотя все знают, что воруют. Я уже озвучивал свою позицию, но повторю еще раз: если есть факт коррупции – человек должен сидеть в тюрьме. Только так мы построим сильное, правовое государство. Только так мы наведем порядок в стране», – добавил глава ОГА.

По его мнению, из-за вереницы президентских, парламентских и местных выборов ближайшие несколько лет будут беспокойными, поэтому одна из главных задач главы области – это обеспечение безопасности людей и порядка на улицах.

«Важно не допустить каких-либо провокаций, попыток расшатать ситуацию, поставив под угрозу целостность страны. Так что работы будет много, но я к ней готов, и уверен – со всеми вызовами мы успешно справимся», – уверен Терещук.

Он также отметил, что впервые дни на посту безотлагательно займется проверкой готовности региона к наступающей зиме. По его мнению, необходимо оперативно и быстро решить все незакрытые вопросы по отопительному сезону, поскольку времени уже почти не осталось.

«Я составил список всех насущных проблем области, и на первом же совещании потребую от подчиненных предложить варианты, как их решить. А в целом, обращаясь к журналистам, скажу – дайте мне и моей команде время, и мы отчитаемся о результатах работы. Мы наведем порядок в Киевской области – я знаю, как этого достичь», – подытожил Александр Терещук.