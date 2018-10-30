Активист рассказал, кто намеренно затягивает принятие Радой Закона о языке

Законопроект был внесен в парламент еще почти два года назад, чтобы голосование по нему не связывали с выборами.

Депутаты «Оппозиционного блока» намеренно затягивают принятие Верховной Радой так называемого языкового закона, внося в его текст бесчисленное количество поправок.

Об этом рассказал активист общественного движения "Відсіч" Сергей Оснач, передает «Обозреватель». Он подчеркнул, что чем дальше откладывается окончательное рассмотрение законопроекта, передвигаясь все ближе к выборам, тем меньше шансов на его успешное принятие.

Читайте такжеПарубий поругался с Вилкулом в Раде и послал его на Афон

"Мы убеждены, что уже в этом году законопроект должен пройти второе чтение и быть принятым, стать законом", — уточнил Оснач.

По его словам, этот законопроект был внесен в парламент еще почти два года назад, чтобы голосование по нему не связывали с выборами. Но, поскольку это откладывалось во времени, то это необходимо сделать сейчас, не затягивая с принятием.

"Ведь на самом деле нет оснований для того, чтобы затягивать этот вопрос и я надеюсь, что у депутатов будет воля его принять", — резюмировал активист.