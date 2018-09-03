Парубий: на этой сессии необходимо рассмотреть закон о языке

Он отмечает, что после отмены "закона Колесниченко-Кивалова" образовался "законодательный вакуум".

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отмечает, что на этой сессии необходимо рассмотреть закон о языке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время Согласительного совета парламента.

"Я убежден, что этой осенью, на этой сессии, мы должны рассмотреть закон о языке. После того, как Конституционный суд отменил так называемый закон Колесниченко-Кивалова, есть законодательный вакуум, который мы должны заполнить", - сказал Парубий.

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Он напомнил, что зарегистрированы 5 законопроектов, большинство из которых уже рассмотрены профильным комитетом.

"Я призывал еще этой весной, чтобы фракции провели обсуждение, и чтобы мы смогли выйти на один согласованный законопроект", - отметил председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля Конституционный Суд Украины признал закон «Об основах государственной языковой политики» не соответствующим Основному закону.