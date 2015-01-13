В ОБСЕ заявили о почти сотне случаев нарушения режима прекращения огня за два дня

Об этом говорится в сообщении пресс-службы миссии, опубликованном 13 января.

В частности сообщается, что 12 января в штабе совместного центра по контролю и координации в Дебальцево (55 км на северо-восток от Донецка) представители Украины сообщили миссие о 71 случае нарушения режима прекращения огня, в то время как представители “ДНР” и “ЛНР” сообщили о 59 таких случаях по состоянию на 8.00 утра 11 января.

“В соответствии с информацией украинских и российских представителей в совместном центре по контролю и координации, всего 66 случаев случилось в Донецком аэропорту или вокруг него“, - сказано в сообщении.

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Также к этим случаям отнесли 10 нарушений, которые произошли неподалеку Дебальцево, и 9 нарушений неподалеку от Горловки (35 км на северо-восток от Донецка).

Кроме того, миссия ОБСЕ отмечает 7 нарушений, которые были зафиксированы в пределах города Донецка.

Представитель Украины сообщил, что 11 января украинским Вооруженным силам удалось вывезти мертвых и раненых военнослужащих из Донецкого аэропорта без сопровождения представителей “ДНР”.