В командном центре ВСУ назвали самые сложные участки в зоне АТО
В настоящее время ситуация в зоне АТО стабилизировалась, но угроза дальнейших обстрелов украинских позиций сохраняется.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник Главного командного центра Вооруженных сил генерал-майор Богдан Бондарь на заседании ВР.
Он отметил, что в настоящее время руководство Генштаба ВСУ проводит совещание вместе со штабом АТО, "где отрабатываются возможные угрозы и варианты действий по этим угрозам".
Бондарь подчеркнул, что сложной является ситуация в районе Станицы Луганской, Донецкого аэропорта и усилились обстрелы в районе Мариуполя.
По его словам, аэропорт "Донецк" "является одним из самых сложных участков". Бондарь заверил, что руководство армии "усилило указанный участок - там проведена очередная ротация военнослужащих".
"В результате последних обстрелов за последние сутки есть 6 раненых, которые эвакуированы", - подчеркнул он.
Читайте такжеПод Волновахой боевики обстреляли автобус с мирными жителями: 10 человек погибли, 13 ранены (фото)
Бондарь заверил, что военнослужащие обеспечены боеприпасами, продуктами питания и водой.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 января, руководитель пресс-службы антитеррористической операции Андрей Лысенко заявил, что в зоне АТО в последние дни проходят тяжелые боевые действия, о чем свидетельствуют 84 обстрела боевиков по украинским подразделениям.
Также боевики, кроме обстрелов, пытаются атаковать украинских военных.
«Вчера были две атаки на Донецкий аэропорт, все успешно отбили, враг несет значительные потери», - отметил Лысенко.
В результате обстрела частично разрушена диспетчерская башня аэропорта.
Кроме того, за период с 6 до 14 часов сегодняшнего дня незаконные вооруженные формирования уже 42 раза обстреляли позиции наших военных.