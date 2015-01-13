В командном центре ВСУ назвали самые сложные участки в зоне АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник Главного командного центра Вооруженных сил генерал-майор Богдан Бондарь на заседании ВР.

Он отметил, что в настоящее время руководство Генштаба ВСУ проводит совещание вместе со штабом АТО, "где отрабатываются возможные угрозы и варианты действий по этим угрозам".

Бондарь подчеркнул, что сложной является ситуация в районе Станицы Луганской, Донецкого аэропорта и усилились обстрелы в районе Мариуполя.

По его словам, аэропорт "Донецк" "является одним из самых сложных участков". Бондарь заверил, что руководство армии "усилило указанный участок - там проведена очередная ротация военнослужащих".

"В результате последних обстрелов за последние сутки есть 6 раненых, которые эвакуированы", - подчеркнул он.

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Бондарь заверил, что военнослужащие обеспечены боеприпасами, продуктами питания и водой.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 января, руководитель пресс-службы антитеррористической операции Андрей Лысенко заявил, что в зоне АТО в последние дни проходят тяжелые боевые действия, о чем свидетельствуют 84 обстрела боевиков по украинским подразделениям.

Также боевики, кроме обстрелов, пытаются атаковать украинских военных.

«Вчера были две атаки на Донецкий аэропорт, все успешно отбили, враг несет значительные потери», - отметил Лысенко.

В результате обстрела частично разрушена диспетчерская башня аэропорта.

Кроме того, за период с 6 до 14 часов сегодняшнего дня незаконные вооруженные формирования уже 42 раза обстреляли позиции наших военных.