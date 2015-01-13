Лысенко: боевики взяли курс на эскалацию конфликта (карта АТО)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Активизация агрессивных действий со стороны террористов на протяжении последних дней и попытки изменить линию разграничения свидетельствуют о том, что российские военные и террористы сознательно выбрали тактику на эскалацию напряженности на Донбассе», - отметил он.

Читайте такжеВ Донецком аэропорту не утихают бои: боевики уничтожили диспетчерскую вышкуВчера о том, что боевики пытаются изменить линию разграничения, заявлял посол США в Украине Джеффри Пайетт, который сделал такой вывод на основании вчерашних данных СНБО относительно ситуации в зоне конфликта.

Интенсивность боевых действий в зоне АТО резко возросла после Рождества. Если 1-7 января боевики обстреливали украинских военнослужащих и населенные пункты 10-20 раз в сутки, то только днем 10 января было зафиксировано 34 обстрела, утром 12 января сообщалось о 63 случаях обстрелов за предыдущие сутки, а за вчерашний день (12 января) боевики совершили 58 атак на силы АТО и населенные пункты Донбасса.