В 16:45 представитель Генштаба проинформирует Раду о ситуации в зоне АТО
16:33, 13 января 2015Политика
1684 0
В 16.45 в Верховную Раду прибудет представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины, который проинформирует депутатов о ситуации в зоне проведения антитеррористической операции.
Гройсман анонсировал доклад представителя Генштаба / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента сообщил председатель ВР Владимир Гройсман.
Читайте такжеГройсман пообщался с "киборгами" из аэропорта и вызывает в Раду Полторака и Муженко - депутатОн отметил, что представитель Генштаба должен проинформировать о “реальной ситуации в зоне АТО”.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter