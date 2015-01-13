В 16:45 представитель Генштаба проинформирует Раду о ситуации в зоне АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента сообщил председатель ВР Владимир Гройсман.

Читайте такжеГройсман пообщался с "киборгами" из аэропорта и вызывает в Раду Полторака и Муженко - депутатОн отметил, что представитель Генштаба должен проинформировать о “реальной ситуации в зоне АТО”.