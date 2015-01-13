НАТО увеличит интенсивность учений в Балтийском регионе из-за действий РФ

Об этом заявил главнокомандующий силами НАТО в Европе Филип Бридлав, передает Би-би-си.

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Программа учений претерпит ряд изменений, отметил генерал, выступая в польском Щецине. Главная цель, по словам Филипа Бридлава, состоит в отработке слаженности действий и подготовке войск Альянса.

Говоря о действиях российской военной авиации в Балтийском регионе, он отметил, что там наблюдалось "изменение характеристик выполняемых задач", которые порой были "не вполне обычного типа".

Филип Бридлав заявил также, что Россия продолжает предоставлять помощь сепаратистам на юго-востоке Украины, что делает туманными перспективы мирных переговоров. По его словам, к "востоку от линии конфликта" продолжается накапливание сил.

Как отметил генерал, в последние дни наблюдалось усиление боевых действий в Украине, что заставляет усомниться в долговечности режима прекращении огня.