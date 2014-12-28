В исключительной экономической зоне Латвии зафиксировали российские военные корабли
Два корабля зафиксировали на расстоянии 11 и 14 морских миль от латвийских территориальных вод.
28 декабря Вооруженные силы Латвии зафиксировали два военных корабля России в исключительной экономической зоне Латвии. Об этом Национальные вооруженные силы сообщили в своем Twitter, сообщает Украинская правда.
"Вооруженные силы 28 декабря в исключительной экономической зоне Латвии на расстоянии 11 морских миль от территориальных вод страны (около 20 км-Ред.) зафиксировали военный корабль РФ класса Sorum, на расстоянии 14 морских миль (26 км - Ред.) военный корабль класса "Смольный", - говорится в сообщении.
Armed Forces on 28 DEC in LV EEZ 11 nmi from territ. waters spotted RU Navy's Sorum-class ship; 14 nmi - Smolnyy-class ship.
- NBS (@Latvijas_armija) December 28, 2014
Напомним, присутствие военных кораблей и самолетов на Балтике фиксируется все чаще.
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При этом Россия не нарушает ни воздушное пространство, ни территориальные воды. Вместе с тем ее самолеты не отвечают на запросы контролеров, чем угрожают гражданской авиации.
При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что истребители НАТО более 400 раз поднимались в воздух из-за действий российской авиации.