В исключительной экономической зоне Латвии зафиксировали российские военные корабли

28 декабря Вооруженные силы Латвии зафиксировали два военных корабля России в исключительной экономической зоне Латвии. Об этом Национальные вооруженные силы сообщили в своем Twitter, сообщает Украинская правда.

"Вооруженные силы 28 декабря в исключительной экономической зоне Латвии на расстоянии 11 морских миль от территориальных вод страны (около 20 км-Ред.) зафиксировали военный корабль РФ класса Sorum, на расстоянии 14 морских миль (26 км - Ред.) военный корабль класса "Смольный", - говорится в сообщении.

Armed Forces on 28 DEC in LV EEZ 11 nmi from territ. waters spotted RU Navy's Sorum-class ship; 14 nmi - Smolnyy-class ship. - NBS (@Latvijas_armija) December 28, 2014

Напомним, присутствие военных кораблей и самолетов на Балтике фиксируется все чаще.

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При этом Россия не нарушает ни воздушное пространство, ни территориальные воды. Вместе с тем ее самолеты не отвечают на запросы контролеров, чем угрожают гражданской авиации.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что истребители НАТО более 400 раз поднимались в воздух из-за действий российской авиации.