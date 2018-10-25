Война в Украине является не регионально-европейской, а глобальной проблемой - Тимошенко

Тимошенко считает, что для установления мира на Донбассе необходимо введение на оккупированные территории миротворческой миссии ООН и Международной гражданской администрации.

Народный депутат Юлия Тимошенко назвала войну на Востоке Украины не регионально-европейской, а глобальной проблемой.

Об этом она заявила во время выступления в ходе 20-го ежегодного Форума по вопросам внутренней и глобальной безопасности, который проводит 25-27 октября международная организация Crans Montana Forum в городе Женева (Швейцария).

Лидер "Батькивщины" выступила с докладом на тему "Региональные и глобальные вызовы: пример Украины" во время панели "100 лет после завершения І Мировой войны. Ситуация с региональной безопасностью в Европе".

Юлия Тимошенко назвала войну на Востоке Украины не регионально-европейской, а глобальной проблемой и отметила, что она длится уже дольше, чем І мировая война.

"Первая мировая война длилась 4 года, 3 месяца и 14 дней. И сегодня все конференции по этой теме будут анализировать и последствия, и выводы, и уроки того периода. Но мало кто знает, что война на востоке Украины, аннексия Крыма, продолжается уже больше, чем І мировая война - 4 года, 8 месяцев и 5 дней. Абсолютно мирная, независимая Украина потеряла уже 10 тысяч погибшими. Погибли 147 детей, которые вообще ни в чем не виноваты. Более 30 тысяч человек ранены, включая 300 детей. Мы, как страна, не контролируем 400 км своей собственной границы. И у нас 2 миллиона внутренних беженцев, которые не имеют работы, крыши над головой. И все это происходит в 21 веке прямо в центре Европы", - сказала нардеп.

Тимошенко отметила, что сегодня уже перестали говорить о войне в Украине публично лидеры других стран, и все меньше об этом пишут в западной прессе.

Она подчеркнула необходимость расширения "нормандского" переговорного формата за счет США и Великобритании.

Тимошенко считает, что для установления мира на Донбассе необходимо введение на оккупированные территории миротворческой миссии ООН и Международной гражданской администрации.