В Европарламенте обсудят ситуацию в Азовском море

На пленарном заседании Европейского парламента будет обсуждаться ситуация в Азовском море 23 октября.

На заседании Европейского парламента 23 октября будет обсуждаться ситуация в Азовском море.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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"На пленарном заседании Европейского парламента будет обсуждаться ситуация в Азовском море 23 октября. На этом этапе не ясно, будет ли голосование за резолюцию", - написал он.

Напомним, в течение нескольких месяцев Россия задерживает корабли, которые направлялись в порты Бердянска и Мариуполя. Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина проводит переговоры со странами ЕС и США по поводу введения санкций против России в ответ на блокаду Азовского моря.

В Вашингтоне действия россиян назвали еще одним примером кремлевской кампании, направленной на дестабилизацию Украины. То, что происходит сегодня, эксперты уже прямо называют ползучей аннексией Азова.

23 сентября украинские военные корабли "Донбасс" и "Корец" зашли в контролируемый оккупантами Керченский пролив и прошли под Крымским мостом. Со стороны Азова их уже ждали наши бронированные катера. Петр Порошенко приветствовал появление кораблей в Азовском море и отметил, что суда станут частью вновь созданной военно-морской базы украинского флота на Азове.