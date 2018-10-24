Климкин указал на потенциальную опасность пребывания украинцев в Беларуси
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным.
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Об этом дипломат сказал в интервью польскому изданию Rzeczpospolita, перевод которого на украинский язык опубликован Министерством иностранных дел Украины в социальной сети Facebook.
«Пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, и об этом мы будем говорить с Минском. Мы понимаем, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры. Россия присутствует там в сфере безопасности. Но в двусторонних отношениях, политических и экономических, у нас нет больших проблем. Опять же речь идет о России, которая пытается дестабилизировать регион Центральной и Восточной Европы. Дополнительно пытается довести до разделения в ЕС. Считаю, что это наш общий украинско-польский вызов, и поэтому мы должны сотрудничать в нашем регионе», - заявил Климкин.
Как сообщал УНИАН, 28 августа 2017 года стало известно о задержании украинца Павла Гриба. В частности, 24 августа 2017 года 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России. Позже, 7 сентября, стало известно, что Павла держат в следственном изоляторе в Краснодаре. Российские следователи обвиняют юношу в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.
У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказали в разрешении украинским врачам на посещение и осмотр Павла в СИЗО. По данным МИД, должного лечения юноша не получает. 23 июля 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд отправил дело Гриба на доследование из-за процессуальной ошибки. В ходе заседания Павел заявил, что вину не признает. Его защитники ходатайствовали о возвращении уголовного дела на дополнительное следствие в связи с процессуальной ошибкой.
Кроме того, 25 октября 2017 года в Минске был задержан собственный корреспондент «UA: Украинское радио», бывший собственный корреспондент УНИАН Павел Шаройко. Его обвинили в шпионаже и заявили, что он является кадровым сотрудником разведки Украины.
Главное разведывательное управление Минобороны Украины подтвердило, что Шаройко работал в ведомстве на должности руководителя пресс-службы и в 2009 году уволился по состоянию здоровья. 23 мая 2018 года стало известно, что Верховный суд Беларуси приговорил Шаройко к восьми годам лишения свободы за шпионаж.
Климкин заявлял, что задержание украинцев в Беларуси и предъявления им обвинений в шпионаже являются тотальной глупостью.