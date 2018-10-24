Климкин указал на потенциальную опасность пребывания украинцев в Беларуси

На территории Беларуси действуют российские властные структуры, заявил министр иностранных дел Украины.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным.

Читайте такжеБеларусь рассматривает помилование журналиста Шаройко

Об этом дипломат сказал в интервью польскому изданию Rzeczpospolita, перевод которого на украинский язык опубликован Министерством иностранных дел Украины в социальной сети Facebook.

«Пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, и об этом мы будем говорить с Минском. Мы понимаем, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры. Россия присутствует там в сфере безопасности. Но в двусторонних отношениях, политических и экономических, у нас нет больших проблем. Опять же речь идет о России, которая пытается дестабилизировать регион Центральной и Восточной Европы. Дополнительно пытается довести до разделения в ЕС. Считаю, что это наш общий украинско-польский вызов, и поэтому мы должны сотрудничать в нашем регионе», - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН, 28 августа 2017 года стало известно о задержании украинца Павла Гриба. В частности, 24 августа 2017 года 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России. Позже, 7 сентября, стало известно, что Павла держат в следственном изоляторе в Краснодаре. Российские следователи обвиняют юношу в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказали в разрешении украинским врачам на посещение и осмотр Павла в СИЗО. По данным МИД, должного лечения юноша не получает. 23 июля 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд отправил дело Гриба на доследование из-за процессуальной ошибки. В ходе заседания Павел заявил, что вину не признает. Его защитники ходатайствовали о возвращении уголовного дела на дополнительное следствие в связи с процессуальной ошибкой.

Кроме того, 25 октября 2017 года в Минске был задержан собственный корреспондент «UA: Украинское радио», бывший собственный корреспондент УНИАН Павел Шаройко. Его обвинили в шпионаже и заявили, что он является кадровым сотрудником разведки Украины.

Главное разведывательное управление Минобороны Украины подтвердило, что Шаройко работал в ведомстве на должности руководителя пресс-службы и в 2009 году уволился по состоянию здоровья. 23 мая 2018 года стало известно, что Верховный суд Беларуси приговорил Шаройко к восьми годам лишения свободы за шпионаж.

Климкин заявлял, что задержание украинцев в Беларуси и предъявления им обвинений в шпионаже являются тотальной глупостью.