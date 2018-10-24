Венгрия предлагает Украине заключить соглашение о защите нацменьшинств - Сийярто

Указанное соглашение должно предусматривать разрешение на свободное пользование родным языком нацменьшинств в религии, культуре, образовании и государственном управлении.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявляет, что Венгрия предлагает Украине заключить соглашение по защите национальных меньшинств.

Об этом говорится в сообщении на сайте венгерского правительства.

"Венгрия предложила, чтобы Украина заключила соглашение о защите меньшинств", - сказал Сийярто в Варшаве после переговоров с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным на полях Варшавского форума по безопасности.

Глава венгерского МИД подчеркнул, что между странами необходимо восстановить доверие.

Венгерское предложение предусматривает, что обе страны будут воздерживаться от политики, которая приведет к ассимиляции нацменьшинств и к изменению состава национальностей на Закарпатье.

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Также соглашение должно гарантировать меньшинствам свободное пользование их родным языком в сферах религии, культуры, образования и государственного управления.

"Украинская сторона пообещала изучить это предложение", - сказал Сийярто и выразил надежду, что венгерская и украинская стороны обсудят детали этого предложения на следующей встрече в Милане, которое запланировано на 7 декабря.

"Очевидно, что дорогу в направлении восстановления доверия между странами надо пройти небольшими шагами", - сказал глава венгерского МИД.

Также он считает позитивным тот факт, что с сайта украинского парламента убрали петицию с призывом к депортации представителей венгерского меньшинства в Закарпатье.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что в украинском внешнеполитическом ведомстве создадут должность ответственного за трансграничное сотрудничество, в частности, с Венгрией.