В Украине создадут "трансграничную" должность из-за конфликта с Венгрией

Глава МИД подчеркнул, что необходимо защищать интересы украинцев в Венгрии.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что в украинском внешнеполитическом ведомстве создадут должность ответственного за трансграничное сотрудничество, в частности, с Венгрией.

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Об этом он сообщил журналистам в Варшаве после переговоров с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Климкин отметил, что решение венгерской стороны об изменении названия «уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна», будет опубликовано на следующей неделе.

«О чем мы договорились: сначала действительно конкретика. Во-первых, решение будет на следующей неделе. Оно будет опубликовано в соответствующих венгерских источниках, есть венгерское законодательство. Мы договорились, что после изменения названия и этого периода мы в нашем министерстве тоже сделаем и не совсем соответствующую, но должность, которая будет заниматься трансграничным сотрудничеством. Очень серьезно», -сказал Климкин.

Он добавил, что существует стратегический уровень дискуссии, что Украина и Венгрия будут делать вместе, но и есть технический уровень дискуссии, что необходимо улучшить.

В этой связи дипломат пояснил, что на Закарпатье должны реализовываться совместные украинско-венгерские инициативы, а не только венгерские для местного населения, и в частности, венгерского меньшинства. "Второе. Мы подробно говорили о том, каким образом Венгрия должна сделать больше и для нашей общины в Венгрии», - сообщил Климкин.

Глава МИД отметил, что необходимо защищать украинцев за рубежом, и добавил, что начатый разговор по этому вопросу продолжится.