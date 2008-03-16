Тимошенко о своей отставке, коррупции и ”симпатичных мессиджах”

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не боится своей досрочной отставки и намерена продолжать борьбу с коррупцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«Досрочной отставкой меня пугают практически каждый день. Но я хочу напомнить, что я и в политике, и на должностях не для того, чтобы их сохранять любой ценой, в том числе и закрывать глаза на колоссальные коррупционные факты, которые есть в Украине», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что не намерена сохранять должность, чтобы стать неотъемлемой частью коррупционных моделей.

«Я не буду становиться единомышленником единой команды с коррупционерами ради сохранения должности», - добавила она.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО не уточнила, от кого исходят угрозы ее досрочной отставки.

«В кулуарах ходят волны, которые постоянно доходят до порога правительства. Я думаю, что те или иные депутаты, которые крутятся в политических кругах, доносят нам эти «симпатичные» месиджи. Но меня кулуарные интриги не интересуют. Я надеюсь на то, что демократическая коалиция для того нужна была Украине, чтобы что-то менять, а не усиливать те коррупционные явления, которые существуют в Украине», - пояснила глава правительства.