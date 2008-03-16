Витренко призывает Януковича и Симоненко разогнать парламент

В Симферополе (Крым), на площади Советской, проходит митинг «НАТО – нет! Союзу – да!».

Как передает корреспондент УНИАН, в акции против вступления Украины в Североатлантический альянс и за союз с Россией и Белоруссией принимают участие до 400 человек – активистов Прогрессивной социалистической партии Украины и других общественно-политических сил. Помимо крымских активистов ПСПУ, в протестной акции принимают участие делегации из Донецка, Одессы, Николаева, Херсона, Харькова и т.д.

Участники митинга держат в руках флаги ПСПУ, транспаранты с антинатовскими лозунгами.

На площади установлена звуковая аппаратура, звучат песни со словами «Мы русские! Русский не сдается!», «Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР».

Выступая на митинг, лидер прогрессивных социалистов Украины Наталья ВИТРЕНКО, заявила, что «бендеровско-пронатовская коалиция» в Верховной Раде Украины прислуживает Вашингтону и Брюсселю и делает все для втягивания страны в НАТО. По мнению лидера ПСПУ, вступление Украины в Всемирную торговую организацию – это будет еще один шаг на пути к НАТО. Н.ВИТРЕНКО призвала к проведению новых выборов в украинский парламент. «На сегодняшний день Украина еще не член ВТО, до 4 июля срок ратификации этого договора в парламенте. Вот почему я обратилась к ЯНУКОВИЧУ, к СИМОНЕНКО и сказала: вы проиграли выборы, большинство в парламенте захватило бендеровско-пронатовская коалиция, они будут делать все, что от них требует Вашингтон и Брюссель, в этих условиях невозможно победить, сдайте мандаты. Этот парламент нужно разогнать, и нужны новые выборы», - сказала Н.ВИТРЕНКО. При этом она подчеркнула, что на выборы нужно идти единым «антиоранжевым блоком». «Только на выборы нужно идти всем вместе, создать один антиоранжевый блок. Не считать, кого больше, кого меньше, а знать, что у нас общий враг – НАТО, США. У нас должна быть общая цель – защита славянского единства», - заявила лидер ПСПУ.

Н.ВИТРЕНКО также подвергла критике принятое недавно ВР Украины постановление «О решении относительно вступления Украины в организацию Североатлантического договора (НАТО)». Лидер ПСПУ назвала его обманом и провокацией.

Помимо этого, Н.ВИТРЕНКО заявила, что пронатовские силы хотят разыграть в Крыму "косовский сценарий" с участием крымских татар. Лидер ПСПУ заявила, что ее сила не позволит этого сделать.