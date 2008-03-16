В апреле Народная партия начнет акцию по мониторингу приватизационных процессов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил лидер Народной партии, народный депутат Владимир ЛИТВИН в эфире Житомирского областного телевидения.

По его словам, эта акция будет направлена на то, чтобы "хотя бы частично начали выполняться те условия, на основании которых осуществлялась приватизация многих объектов в Украине".

"Мы хотим привлечь внимание людей к тому, что они в свое время получали ваучеры и сертификаты, что их ограбили, и откровенно сказать, кто это сделал и предупредить, что эти люди снова на следующих выборах придут к власти", - сказал В.ЛИТВИН.

При этом политик сообщил, что акция будет проходить в несколько этапов – информационный и практический - и рассчитана на длительное время.

"Я открою большую тайну, заметил В.ЛИТВИН, - должна же наша политическая сила на чем-то строить общение с людьми, потому что просто говорить о том, что все плохо, так это и так все знают”. При этом он выразил убеждение, что политикам следует выходить на практические решения и «дергать» власть, «потому что это наш долг».

Также В.ЛИТВИН добавил, что во время акции будут создаваться инициативные группы, будут составляться списки тех, кто получил ваучеры и сертификаты, чтобы восстановить «хотя бы частично справедливость».

При этом В.ЛИТВИН сказал, что понимает ответственность такого шага. И поэтому, по его словам, Народная партия серьезно изучает эту проблему и уже для себя определила, как нужно ее решать в рамках упомянутой акции, а именно - добиваться проведения парламентских слушаний, принятия соответствующих нормативных документов и их выполнения.