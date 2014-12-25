Захарченко даже не краснеет: он лично видел, как Боинг сбивали уже два украинских самолета
Главарь боевиков уже заявляет, что видел собственными глазами, как был сбит Боинг.
Главарь боевиков террористической организации "ДНР" Александр Захарченко уже заявляет, что, оказывается, малайзийский Boeing сбили украинские самолеты, и даже есть "десятки свидетелей" происшествия, сообщает РИА Новости.
"Я видел, как оно происходило. Было два самолета и был Boeing. Потом два самолета улетели, а Boeing упал. "ДНР" не сбивала самолет по двум причинам. Первое — мы люди, а не звери, а второе — технических средств таких нет", — заявил он.
Читайте такжеФакт сбития Боинга из российского "Бука" боевиками доказан множеством доказательств - Турчинов
"Я видел это собственными глазами. Я проезжал мимо города Шахтерск. Если надо будет, то свидетели, которые видели то же самое — это не один десяток человек… Сразу понял, что самолет сбили украинские самолеты. У нас нет авиации", — подчеркнул он.
Как известно, ранее сторонники российской власти заявляли об одном украинском штурмовике Су-25, который якобы сбил "Боинг". В частности, некий мужчина, который назвался украинским дезертиром, назвал даже якобы имя пилота этого штурмовика - Владислав Волошин. Но вчера это сообщение было опровергнуто: капитан Военно-воздушных сил Украины Волошин, которого российские СМИ обвиняют в уничтожении самолета Малайзийских авиалиний «Боинг-777», в день авиакатастрофы боевых полетов не совершал.
Как сообщал УНИАН, «Боинг-777» был сбит над Донецкой областью поддерживаемыми Россией боевиками на высоте более 10 тыс. метров. Сначала боевики считали, что сбили украинский Ан-26, о чем распространили информацию в соцсетях и на сепаратистских СМИ, однако когда оказалось, что самолет пассажирский, эти сообщения были удалены.
Читайте такжеОбнародованы новые доказательства того, что Боинг-777 сбили боевики (фото)
Справка УНИАН. 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Боинг-777» компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет, вероятно, был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажиры были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.
Самолет упал в районе Шахтерска в зоне, которая контролировалась боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз. 24 июля Украина делегировала расследования катастрофы самолета Нидерландам.