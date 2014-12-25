Захарченко даже не краснеет: он лично видел, как Боинг сбивали уже два украинских самолета

Главарь боевиков террористической организации "ДНР" Александр Захарченко уже заявляет, что, оказывается, малайзийский Boeing сбили украинские самолеты, и даже есть "десятки свидетелей" происшествия, сообщает РИА Новости.

"Я видел, как оно происходило. Было два самолета и был Boeing. Потом два самолета улетели, а Boeing упал. "ДНР" не сбивала самолет по двум причинам. Первое — мы люди, а не звери, а второе — технических средств таких нет", — заявил он.

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"Я видел это собственными глазами. Я проезжал мимо города Шахтерск. Если надо будет, то свидетели, которые видели то же самое — это не один десяток человек… Сразу понял, что самолет сбили украинские самолеты. У нас нет авиации", — подчеркнул он.

Как известно, ранее сторонники российской власти заявляли об одном украинском штурмовике Су-25, который якобы сбил "Боинг". В частности, некий мужчина, который назвался украинским дезертиром, назвал даже якобы имя пилота этого штурмовика - Владислав Волошин. Но вчера это сообщение было опровергнуто: капитан Военно-воздушных сил Украины Волошин, которого российские СМИ обвиняют в уничтожении самолета Малайзийских авиалиний «Боинг-777», в день авиакатастрофы боевых полетов не совершал.

Как сообщал УНИАН, «Боинг-777» был сбит над Донецкой областью поддерживаемыми Россией боевиками на высоте более 10 тыс. метров. Сначала боевики считали, что сбили украинский Ан-26, о чем распространили информацию в соцсетях и на сепаратистских СМИ, однако когда оказалось, что самолет пассажирский, эти сообщения были удалены.

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Справка УНИАН. 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Боинг-777» компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет, вероятно, был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажиры были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.

Самолет упал в районе Шахтерска в зоне, которая контролировалась боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз. 24 июля Украина делегировала расследования катастрофы самолета Нидерландам.