Мюнхенская полиция открыла дело из-за надругательства над могилой Бандеры – консульство

Сейчас ведется следствие, по окончании которого материалы будут переданы в прокуратуру.

Полиция Мюнхена открыла производство и провела следственные действия по факту осуществления пропагандистом Грэмом Филлипсом акта вандализма на могиле лидера ОУН Степана Бандеры.

Об этом в Facebook сообщает Генеральное консульство Украины в Мюнхене.

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«15 октября Генконсульство безотлагательно связалось с Управлением полиции Мюнхена с информацией об указанном инциденте и просьбой о соответствующем реагировании, в результате чего было открыто дело и предприняты необходимые оперативно-следственные и процессуальные действия», - указано в сообщении.

Отмечается, что сейчас продолжается следствие, по окончании которого материалы будут переданы в прокуратуру, где им окажут надлежащую правовую оценку.

Генконсульство, как подчеркивается, находится в контакте с мюнхенскими правоохранителями и держит дело на особом контроле.

Напомним, 15 октября пророссийский провокатор и пропагандист, британец Грэм Филлипс совершил надругательство над могилой Бандеры на кладбище Вальдфридгоф в Мюнхене.

Видео с места события Филлипс выложил на своем канале в YouTube. К могильному кресту пропагандист прикрепил баннер, на котором Бандера назван «украинским нацистом».