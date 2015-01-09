Маккейн призвал Россию вернуть Крым и убраться из восточной Украины

«Теперь, когда у нас есть большинство в Конгрессе, мы сделаем все, чтобы этот вопрос оставался на повестке дня не только по Украине, которая сама по себе является убедительным аргументом, но и ввиду того, что будет дальше со странами Балтии. Что будет с Молдовой и другими странами региона», - цитирует Джона Маккейна Голос Америки.

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«Единственный сценарий, который я вижу – это верните Крым Украине, уберитесь с восточной Украины, и только тогда, возможно, мы сможем говорить о финляндизации Украины»,- добавил председатель сенатского комитета по вооруженным силам.