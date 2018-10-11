Формальное разделение на "левых" и "правых" слабо выражено в украинском обществе - опрос

Сторонники центристских взглядов составляют большинство (абсолютное или относительное) во всех регионах Украины.

Формальное разделение на «левых» и «правых» слабо выражено в украинском обществе, сторонники центристских взглядов составляют большинство во всех регионах страны.

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Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-релизе по результатам опроса, проведенного Центром Разумкова. «Определяя свою позицию между «левыми и «правыми» по шкале от 1 до 10 (где 1 - крайне левая позиция, 10 - крайне правая позиция), среднее значение ответов респондентов составляет 5,2 балла. При этом 23% опрошенных тяготеют к левому идеологическому крылу, 18% - к правому, а подавляющее большинство (58%) придерживаются центристской позиции. Крайне «правая» и «левая» позиции имеют одинаково низкую популярность - около 2%», - говорится в пресс-релизе.

Согласно опросу, на Западе Украины респонденты в среднем располагают себя «правее» (5,9 баллов при среднем значении по Украине 5,2 балла). Сторонники центристских взглядов составляют большинство (абсолютное или относительное) во всех регионах Украины. На Западе доля респондентов, которые отнесли себя к правому идеологическому спектру, значительно больше, чем в других регионах (35%). Зато на Востоке, Юге и в Центре страны больше, чем на Западе, доли «центристов» и «левых».

Кроме того, в пресс-релизе отмечается, что ни одно из идейно-политических направлений не пользуется преимущественной поддержкой граждан. Так, национально-демократическое направление выбрали 17% респондентов, социал-демократическое - 8%, либеральное - 4%, социалистическое, экологическое, национально-радикальное, а также политическое направление, включающее идеи воссоединения Украины с Россией, выбрали по 3% опрошенных.

На Западе несколько больше респондентов, чем в других регионах, ассоциируют себя с национально-демократическим направлением, на Востоке и в Центре - с социально демократическим.

Во всех регионах около половины опрошенных (49% - на Западе, 55% - в Центре, 54% - на Юге и 51% - на Востоке) не смогли определиться относительно самоидентификации с тем или иным идейно-политическим направлением.

Справка. Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова с 21 по 27 июня 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2021 респондентов старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.