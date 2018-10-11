По словам главы государства, на сегодняшний день ситуация с противовоздушной обороной кардинально изменилась.

Президент Петр Порошенко признал, что в 2014 году Украина не имела противовоздушной обороны.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня сказал в пгт Староконстантинов Хмельницкой области во время ознакомления с ходом проведения многонациональных учений «Чистое небо-2018».

«Тогда оставались прикрытыми Киев и города-миллионники, а также объекты критической инфраструктуры ... Украинские самолеты ржавели на земле, а военные летчики забыли, что такое небо», - подчеркнул Порошенко.

По словам главы государства, на сегодняшний день ситуация с противовоздушной обороной кардинально изменилась. Сейчас Украина вместе с 8 странами - членами НАТО участвует в международных учениях «Чистое небо-2018», где всего задействовано 50 самолетов.

Как сообщал УНИАН, с 8 по 19 октября в Украине проходят международные военные учения «Чистое небо-2018». Общее количество военнослужащих, задействованных в учениях, - до 700 человек.

От Воздушных сил Вооруженных сил Украины в учениях задействовано 5 подразделений тактической авиации и около 350 военнослужащих. В рамках маневров планируется осуществить около 330 самолето-вылетов.

Мероприятие проводится с целью повышения уровня подготовки экипажей при выполнении тактических задач в коалиционной среде, повышения уровня совместимости с воздушными силами США и других стран НАТО при ведении совместных воздушных операций по обеспечению защиты воздушного пространства, эффективного совместного управления и контроля и пр.

Во время международных учений отрабатываются тактические задачи без применения боевого оружия.

Маневры проходят в воздушном пространстве западной и центральной части Украины.