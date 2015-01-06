Ночью боевики более 10 раз открывали огонь по позициям сил АТО и населенным пунктам – штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«До 2.00 незаконные вооруженные формирования 11 раз прибегали к провокациям и открывали огонь по позициям украинских военных используя различные виды вооружения, в том числе трижды - артиллерию», - говорится в сообщении.

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Из стрелкового оружия боевики обстреляли новый терминал донецкого аэропорта и позиции сил АТО на окраине Марьинки. Минометному обстрелу подверглись населенные пункты Пески, Шумы, Никишино и дважды Каменка. Также боевики вели артиллерийский огонь вблизи шахты Полтавской.

Ранее сообщалось, что боевики активно перебрасывают в район Донецка новые артиллерийские подразделения и бронетехнику. Новые огневые позиции артиллерийских подразделений зафиксированы в районе Яковлевки, Ясиноватой, Спартака, в Петровском районе Донецка.