Вчера боевики четыре раза обстреляли позиции сил АТО в районе Мариуполя

Вчера, 2 января, боевики четыре раза нанесли огневые удары по позициям сил Антитеррористической операции вблизи Мариуполя.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал замначальника штаба обороны Мариуполя Роман Соколов.

"Вчерашний день был очень беспокойный. Произведено всего четыре обстрела позиций сил АТО, которые расположены в секторе "М" – это Мариуполь и близлежащие окрестности", - рассказал Соколов.

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Он подчеркнул, что впервые два обстрела были зафиксированы утром под населенным пунктом Гнутово, а вечером - еще два обстрела из стрелкового оружия под Чермалыком.