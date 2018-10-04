Турчинов заявил о планировании военных учений в Азовском море

Секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что Украина наращивает военное присутствие в Азовском море.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявляет, что украинские военные готовы ответить на любую провокацию России в Азовском море.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сказал на совместной пресс-конференции с руководителем Бюро национальной безопасности Республики Польша Павелом Солохом в Киеве, отвечая на вопрос, будет ли реагировать Украина на запланированное РФ проведение в ближайшее время военных учений в акватории Азовского моря.

"Украинские военные также планируют проводить серьезные учения в акватории Азовского моря", - заявил Турчинов.

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Также он напомнил, что, согласно решению СНБО, в ответ на агрессию России "происходит наращивание военной компоненты" в Азовском море.

"Мы наращиваем Военно-морские силы, значительно усиливаем передовую оборону и авиационную компоненту. И, безусловно, мы готовы отвечать на любые провокации российской стороны", - подчеркнул Турчинов.

Как сообщал УНИАН, со второй половины апреля российские пограничники начали осматривать иностранные и украинские суда, следующие в/из украинских портов.

В Госпогранслужбе заявляют, что Украина является заложником ситуации с 2004 года, а именно - соглашения о сотрудничестве с Россией в Азовском море и Керченском проливе, которое определяет Азовское море как море внутреннего пользования двух государств. Таким образом, как российские, так и украинские пограничники могут осматривать те суда, которые, по их мнению, вызывают какие-либо подозрения.

Секретарь СНБО Турчинов считает, что военно-политическое руководство РФ рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для дальнейшей экспансии.

Как отмечал президент Петр Порошенко, он рассчитывает на поддержку международных партнеров в усилении давления на РФ для снятия российской блокады в Азовском море.

6 сентября СНБО утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей. Согласно решению, планируется усиление военно-морского присутствия в Азовском море, создание там корабельно-катерной группировки ВМС Украины, развитие соответствующей инфраструктуры, обеспечение подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и др.