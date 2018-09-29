МВД увеличивает присутствие в акватории Азовского моря – Аваков

В Мариуполе начало работу подразделение водолазных поисково-спасательных работ ГСЧС.

В Мариуполе начало работу подразделение водолазных поисково-спасательных работ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД.

«Российская Федерация, оккупировав Крым и часть Донбасса, продолжает наступать на наш суверенитет. В том числе, в пределах акватории Азовского моря. Именно поэтому мы увеличиваем присутствие подразделений МВД, а именно - компоненты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужбы. Для нас принципиально важна безопасность побережья Азовского моря, нашего судоходства», - отметил министр внутренних дел Арсен Аваков на церемонии открытия части.

Министр также сообщил, что подразделение укомплектовано четырьмя плавсредствами. Всего в этой части будет работать 54 человека. Одна из основных их задач - гуманитарное разминирование водных объектов и спасание граждан.

Читайте такжеУкраина раскрыла цель создания базы ВМС в Азовском море

По словам Авакова, кроме того, Мариупольскому отряду морской охраны ГПСУ передадут два современных катера.

В свою очередь председатель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин напомнил, что в 2014 году донецкий гарнизон ГСЧС утратил 80% техники и более 50% инфраструктуры.

Чечеткин также сообщил, что с 2014 года сотрудники ГСЧС разминировали более 25 тыс. гектаров территорий и 100 гектаров акваторий, а также уничтожили более 161 тыс. взрывоопасных предметов различного типа.