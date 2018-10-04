Одними из ключевых вызовов евроинтеграции Украины являются возможность реванша и популизм - Геращенко

Ирина Геращенко также заявила, что для имплементации Соглашения об ассоциации нашему Парламенту и правительству нужно больше реализма и ответственности.

В среду состоялся Первый форум сетей ЕС 2018. Это платформа, которая объединяет более 250 общественных организаций, работающих в различных регионах Украины, в разных интеграционных проектах: образовательных, просветительских, медийных.

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко в своем Facebook.

Она подчеркнула, что встреча была очень интересной. Ее она посетила вместе с послом ЕС в Украине Хюгом Мингарелли и вице-премьером Иванной Климпуш-Цинцадзе.

"В выступлении отметила, что 74% украинцев поддерживают евроинтеграцию - и это прекрасно. И мне нравится тот тренд, что народные депутаты сегодня соревнуются, кто из них больший сторонник евроинтеграции, а кандидаты в президенты убеждают общество, кто же первый приведет Украину в ЕС и НАТО и плагиатят друг у друга идеи билбордов. Пусть все агитируют за НАТО и ЕС. Но при этом ключевое - действиями демонстрировать приверженность курсу",- написала она.

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Геращенко выразила убеждение, что одними из ключевых вызовов евроинтеграции являются возможность реванша и популизм.

"Для имплементации Соглашения об ассоциации нашему Парламенту и правительству нужно больше реализма и ответственности. Сейчас из 57 законов, помещенных в Дорожной карте законодательного обеспечения выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, 7 принято в целом, 9 приняты в первом чтении, 4 учтено при рассмотрении других законопроектов. Вот на доработке, совершенствовании и принятии законопроектов должны сосредоточиться", - добавила она.