Россияне в Минске ведут себя тихо, роль провокаторов отводится их марионеткам из ОРДЛО – Геращенко

Во время одной из встреч в Минске представительница оккупантов буквально занялась гоп-стопом — “отжала” у Геращенко ее телефон.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко рассказала журналистам, как проходят переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске.

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Как сообщает еженедельник «Новое время», журналисты которого сопровождали Геращенко в поездке на восток Украины, россияне, по ее словам, ведут себя тихо и дипломатично, а роль провокаторов отводится их подопечным – приглашенным в Минск представителям ОРДЛО.

По словам Геращенко, когда стороны собрались в белорусской столице уже после 31 августа 2018 года — дня ликвидации главаря ДНР Александра Захарченко, — представители “республик” попытались торжественно почтить его память.

«Украинская делегация вышла, хлопнув дверью», - рассказала она.

Украинцы вернулись, но с ответом: они почтили память всех погибших в результате российской агрессии.

А во время одной из встреч в Минске представительница оккупантов буквально занялась гоп-стопом — “отжала” у Геращенко ее телефон. Аппарат ей вернули, но украинка все равно написала в минскую милицию заявление о “завладении чужим имуществом в особо хулиганской манере”.

Как уточнила Геращенко, после этого представители боевиков некоторое время вели себя прилично. По ее словам, они летят в Минск из Москвы. Их главная задача — хамить, устраивать истерики и выводить украинскую сторону из психологического равновесия.

Как рассказала вице-спикер Рады, как-то прямо во время переговоров сепаратисты швырнули на стол перед экс-президентом Леонидом Кучмой, до недавнего времени - официальным украинским представителем, паспорт погибшего украинского бойца. Это был документ на имя Василия Слипака, известного оперного певца, солиста Парижской национальной оперы и солдата-добровольца, убитого на Донбассе.

“Я говорю: что вообще происходит? — эмоционально вспоминает об этом эпизоде украинская представительница. — Откуда эти персонажи взяли паспорт убитого человека? В следующий раз вы что, привезете [на переговоры] чье-то отрезанное ухо или руку?”

В конце-концов украинская сторона попросила представителей ОБСЕ взять паспорт, официально задокументировать преступление и передать материалы в соответствующие органы

Ранее Геращенко рассказала о маразматической версии Кремля относительно гибели детей под Горловкой. Представитель России в ТКГ Борис Грызлов на переговорах в Минске заявил, что дети, погибшие от взрыва под оккупированной Горловкой, «подорвались на американской мине».

Читайте материал, подготовленный по итогам поездки Ирины Геращенко на Донбасс в свежем выпуске журнала "Новое время страны" (4 октября 2018 №36 (212).