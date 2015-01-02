Frankfurter Allgemeine: В эпоху кризисов и конфликтов

Об этом пишет Клаус-Дитер Франкенбергер в своей статье «В эпоху кризисов и конфликтов», опубликованной на сайте немецкой газеты Frankfurter Allgemeine.

При взгляде на мировые события некоторые современники испытывают ностальгию: ностальгию по «определенности» холодной войны. В большом конфликте систем все, казалось циничным образом упорядоченным.

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Для подавляющего большинства было понятно, что именно отличало Запад от советской империи, в политическом, идеологическом и моральном аспектах. Сегодня, однако, у многих складывается впечатление, что весь мир в смятении и уверенность, которая поддерживает и направляет, исчезает.

Мир стал огромной площадкой кризисов и конфликтов, также конфликтов, которых до сих пор никто не переживал, об участниках которых до недавнего времени никто не слышал (кто знал езидов?). Никогда еще не было так много разного рода кризисов в столь многих местах в мире; конфликты сейчас на пике - это также причина ностальгии по прошлому.

Международная политическая повестка дня переполнена, но появляются новые и новые вызовы: кто год назад мог предвидеть, что Россия через несколько месяцев присоединит Крым? Немногие ожидали внезапного нападения террористической группы «Исламское государство», и мало кто подозревал, какого масштаба достигнет эпидемия лихорадки Эбола. Падение цен на нефть – к сожалению производителей, и к счастью потребителей – очень удивило даже экспертов.

Уверенность уменьшается из-за неизмеримого и неисчислимого страха, из-за того, на что мало кто рассчитывает: политика со дня на день провалится, и это пугает многих людей: внезапно, Бундесвер собирается поставлять оружие курдам в Ираке и облегчать страдания в Западной Африке.

Европа переживает самый большой кризис за последние десятилетия; убеждение, что стремление великих держав получить зоны влияния уже в прошлом, оказалось вчерашним идеализмом. Беспорядки, которые захватили многие народы, кажутся зловещей компиляцией впечатляющих новостей издалека. Но они больше не так уж далеко.

Исламистский террор повлечет за собой еще больше жертв

Это в особенности касается наших юго-восточных соседей. Ближний и Средний Восток не успокоится и в новом году. Покой? Вооруженная борьба за влияние и господство будет продолжаться; исламизм требует жертв; исторические места будут разрушены, государства распадутся, а других заставят повиноваться. Потоки беженцев потянутся в соседние страны, а также создадут серьёзные проблемы в странах Европы.

Этот поток не уменьшится, как и уровень иммиграции в целом, особенно из Африки. Последствия для внутренней политики в течение нескольких недель можно увидеть на улицах Дрездена, они также отражены в программах крайних правых «Национального фронта» во Франции и противников ЕС в Великобритании.

Путинская политика расширения останется проблемой

Развитие в Украине и поведение России останутся вызовами для западной политики. Запад должен и впредь показывать решительность и твердость в отношении российской агрессии, наряду с предложениями диалога и сотрудничества.

Примет ли российское руководство эти предложения в условиях экономического упадка, или – теперь, более чем когда-либо – они будут разжигать национализм и еще больше дестабилизировать Украину? Это также зависит от финансовых и властных соображений президента Путина. То, что он недавно сказал, дает мало оснований для оптимизма, тем более что он, по-видимому, считает, что антизападная риторика и образ действий сверхдержавы могут отвлечь общественность от экономического спада в стране. Но кто знает, насколько велика утрата реальности в московском руководстве на самом деле.

Российское руководство также полагало, что сможет настроить европейские страны друг против друга. Этот план провалился, но, тем не менее, не все европейцы считают введение санкций против России самым правильным решением. ЕС был плохо подготовлен к возвращению геополитики; но так сильно, как многие утверждают, кризис на него не повлиял.

Конец еврокризиса пока не виден

В ЕС усубляется еврокризис (ключевое слово «Греция»), растет недовольство и национализм. Не слышны такие лозунги, как «Больше Европы». Выборы новой Палаты в Лондоне могут означать паузу: до сих пор ЕС был растущим объединением; теперь процесс разделения действительно может начаться. Будет ли Великобритания успешно развиваться в одиночку? То, в чем уверены одни, для других – зловещее предзнаменование.

После запоминающегося 2014 года, наступил промежуточный 2015. Что-то неожиданно на нас обрушится, но многое будет казаться уже знакомым. «То же, что и в прошлом году?» Мировая политика – это не веселая комедия, особенно, когда в Америке начинается сезон необычайного волнения, предвыборная кампания. К тому же, стоит отметить, что от падения цен не нефть особенно пострадали противники Америки.