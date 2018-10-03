Глава СБУ рассказал министру Британии о плане РФ по расшатыванию ситуации в Украине перед выборами

Руководители спецслужб двух стран провели рабочую встречу сегодня в Киеве.

Украина и Великобритания договорились усилить сотрудничество в сфере противодействия разведывательно-подрывной деятельности спецслужб Российской Федерации и киберугрозам.

Как сообщает пресс-центр СБУ, соответствующая договоренность была достигнута сегодня во время рабочей встречи в Киеве председателя Службы безопасности Василия Грицака с министром по вопросам безопасности Великобритании Беном Уоллесом.

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Отмечается, что во время встречи председатель СБУ информировал британского партнера о направлениях и характере российской гибридной агрессии против Украины. Грицак ознакомил Уоллеса с развернутой спецслужбами РФ широкомасштабной операцией по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине накануне выборов, а также попытками дискредитации нашего государства перед международным сообществом.

«По результатам переговоров стороны достигли договоренности об углублении двустороннего сотрудничества в сфере противодействия разведывательно-подрывной деятельности российских спецслужб и киберугрозам», - информирует пресс-центр СБУ.

Грицак и Уоллес также приняли участие в церемонии открытия второго модуля учебных курсов по проведению допросов с соблюдением основных прав человека, которая проходит при поддержке британской стороны. Цель мероприятия: ознакомить сотрудников СБУ с лучшим опытом и методикой британских правоохранительных органов в сфере проведения опроса очевидцев и допросов свидетелей.