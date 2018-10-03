Скандал с роскошными домами топ-чиновника СБУ Семочко: в ВР предлагают заслушать Грицака

По информации СМИ, Семочко владеет недвижимостью на более чем 200 миллионов гривень, а у членов его семьи российское гражданство и бизнес в Крыму.

Народный депутат Украины Егор Соболев (фракция «Самопомич») предлагает заслушать в парламенте председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака относительно информации СМИ о наличии недвижимости на миллионы гривен у первого заместителя главы Службы внешней разведки СБУ Сергея Семочко.

Как передает корреспондент УНИАН, с трибуны парламента Соболев отметил, что ранее Семочко возглавлял экономическую разведку СБУ, а ныне является первым заместителем главы Службы внешней разведки. «Журналисты выяснили, что у Семочко появилось только недвижимости на миллионы долларов в последние эти годы - годы войны», - подчеркнул депутат.

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Он подчеркнул, что Семочко из Ялты, и всем известно, как трудно переселенцам обживаться на новом месте. Соболев убежден, что у Семочко не было «никаких шансов получить имущество в таких размерах, не продавая национальные интересы Украины во время войны».

Поэтому депутат обратился с просьбой к председателю Верховной Рады Андрею Парубию «позвать председателя СБУ, дать поручение Комитету ВРУ по обороне и Комитета ВР по вопросам противодействия коррупции немедленно сделать специальные слушания по этой ситуации».

Как известно, журналисты программы «Наші гроші» провели расследование и выяснили, что первый заместитель главы Службы внешней разведки СБУ Сергей Семочко владеет недвижимостью на более чем 200 млн грн, а у членов его семьи российское гражданство и бизнес в Крыму.