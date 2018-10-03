"Кампания по подрыву стабильности в Украине": в НАТО обеспокоены ситуацией в Азовском море

В Альянсе постоянно обсуждают ситуацию с задержанием российскими пограничниками кораблей в Азовском море и заверяют в практической и политической поддержке.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что в Альянсе обеспокоены ситуацией, сложившейся в Азовском море из-за действий Российской Федерации.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе перед началом встречи министров обороны стран - членов НАТО.

В частности, генсек Альянса отметил, что все союзники НАТО солидарны с Украиной.

"Мы выражаем нашу твердую поддержку Украине, ее территориальной целостности. Мы не признаем и не признавали незаконную аннексию Крыма, и мы продолжим оказывать политическую и практическую поддержку Украине. Президент Петр Порошенко был на саммите в июле (саммит НАТО в Брюсселе - УНИАН), я встретился с ним. Я также видел его в Нью-Йорке только несколько дней назад. И ситуация в Украине, вокруг Украины, в Азовском море, в Крыму такова, что мы всегда ее обсуждаем. И союзники НАТО выразили им решительную поддержку - практическую и политическую поддержку", - заявил Столтенберг.

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"Мы, безусловно, обеспокоены ситуацией в Азовском море. Мы видели, как коммерческим судам мешает российское присутствие там. И также российское присутствие в Крыму и деятельность, связанная с новым мостом. Это все является частью того, что мы рассматриваем как непрерывную кампанию по подрыву стабильности в Украине. И с тех пор, как мы поддерживаем так решительно стабильность, суверенитет и территориальную целостность, конечно, этот вопрос мы продолжим решать вместе с украинцами", - подчеркнул Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, со второй половины апреля российские пограничники начали осматривать иностранные и украинские суда, следующие в/из украинских портов.

В Государственной пограничной службе заявляют, что Украина является заложником ситуации с 2004 года, а именно - соглашения о сотрудничестве с Россией в Азовском море и Керченском проливе, которое определяет Азовское море как море внутреннего пользования двух государств. Таким образом, как российские, так и украинские пограничники могут осматривать те суда, которые, по их мнению, вызывают какие-то подозрения.

Секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что военно-политическое руководство РФ рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для дальнейшей экспансии.

Как отмечал президент Петр Порошенко, он рассчитывает на поддержку международных партнеров в усилении давления на РФ для снятия российской блокады в Азовском море.

6 сентября СНБО утвердил комплекс мер, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей. Согласно решению, планируется усиление военно-морского присутствия в Азовском море, создание там корабельно-катерной группировки ВМС Украины, развитие соответствующей инфраструктуры, обеспечение подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и др.