Климкин предупредил о риске предоставления России «индульгенции» в ПАСЕ

Министр иностранных дел призвал депутатов Рады использовать свои контакты с другими парламентариями, чтобы убедить их не допустить выполнения требований россиян.

Совет Европы стоит на грани того, чтобы обеспечить возвращение россиян в ПАСЕ без выполнения Россией требований резолюций, принятых в ответ на агрессию против Украины.

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Такое заявление в Facebook сделал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Как подчеркнул министр, за последние четыре года не было ни одного повода утверждать, что Россия решила остановить агрессию. Из-за этого международное давление на РФ, как минимум, остается неизменным. А на ряде направлений увеличивается.

«И лишь в одном месте мы имеем реальный риск уменьшения этого давления уже в ближайшее время – это Совет Европы. Форпост европейских ценностей и принципов стоит на грани того, чтобы выдать России индульгенцию и выполнить ее абсурдное требование – обеспечить возвращение России в Парламентскую Ассамблею Совета Европы без выполнения требований резолюций этого авторитетного органа, принятых в ответ на российскую агрессию против Украины», – указал Климкин.

«Более того, видим попытки извращенной интерпретации решений ПАСЕ в отношении российского агрессора. Определенные силы вполне серьезно настаивают, и искусственно подводят под это юридическую базу, что Ассамблея превысила свои полномочия, применив санкции против России в 2014-2015 годах. У меня к ним один вопрос: с каких это пор Совет Европы начал руководствоваться фразой «дайте мне позицию и я найду юриста-международника, который ее обоснует»?», - продолжил он.

Глава украинской дипломатии поблагодарил Верховную Раду за заявление по ситуации в ПАСЕ, но отметил, что этого мало.

«Давайте использовать по максимуму контакты с другими парламентариями, чтобы убедить каждого. Не “переговорить”, не “обменяться аргументами”, а именно достучаться и убедить.

При этом, призываю очень тесно сотрудничать с нами дипломатами. В конце концов, парламентская дипломатия – сфера именно парламентариев, и им здесь принадлежит “первая скрипка», - заключил Климкин.

По его словам, важно говорить не только с теми, кто поддерживает Украину, но и с теми, кто лоббирует совсем другие, не всегда приятные для нас позиции».

Как известно, сейчас ПАСЕ имеет право накладывать ограничения прав (санкции) на делегации тех стран, которые грубо нарушают принципы Совета Европы. На этих основаниях в 2014 и 2015 годах ПАСЕ ограничивала в правах российскую делегацию.

В 2016 году Россия перестала участвовать в работе ассамблеи и не передавала в Страсбург перечень своих депутатов, избегая таким образом подтверждения санкций. Работа России во всех других органах Совета Европы продолжалась. С 2017-го года Россия не платит взносы в бюджет Совета Европы.

Ранее СМИ сообщали, что в Парламентской ассамблее Совета Европы уже согласовали с представителями РФ избранный подход к внесению поправок в регламент ПАСЕ, которые в будущем могут гарантировать российской делегации возвращение в ПАСЕ без санкций.

По последним договоренностям, санкционный механизм планируют уничтожить не полностью, но усложнить его настолько, чтобы применить санкции в отношении России было крайне сложно. При этом в проекте резолюции вообще нет упоминания о РФ.

9 октября ПАСЕ будет рассматривать доклад о полномочиях и праве голоса национальных делегаций.