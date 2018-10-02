Рада осудила подготовку решения, призванного помочь россиянам вернуться в ПАСЕ

За принятие постановления с соответствующим заявлением проголосовали 242 народных депутата из 352, зарегистрированных в сессионном зале.

Верховная Рада Украины осудила попытки снять ограничительные меры в отношении постоянной делегации России в Парламентской Ассамблее Совета Европы в обход резолюций Ассамблеи и внесения изменений в уставные документы, которые изменяют основополагающие принципы деятельности организации.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в принятом парламентом постановлении о заявлении в связи с ситуацией, сложившейся в ПАСЕ (№9089). За принятие этого постановления проголосовали 242 народных депутата из 352, зарегистрированных в сессионном зале.

Документом предусматривается, кроме осуждения соответствующих событий, утвердить заявление ВРУ к парламентам государств-членов Совета Европы в связи с ситуацией, сложившейся в ПАСЕ.

Председателю Верховной Рады поручается обеспечить безотлагательное направление текста заявления в ПАСЕ и парламенты государств-членов Совета Европы. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

В заявлении парламент подчеркивает, что вопрос полномочий национальных делегаций в ПАСЕ и прав, которые получают делегации при наличии полномочий, имеют определяющую роль для работы ПАСЕ как практические механизмы осуществления политики Совета Европы, контроля за соблюдением Устава Совета Европы, Конвенции о защите прав человека и основных свобод и широкого круга обязанностей и обязательств государств-членов Совета Европы.

«Существующая система правил процедуры, которая предусматривает обжалование полномочий национальных делегаций по сути и по формальным признакам, является эффективным механизмом контроля ПАСЕ за соблюдением государствами-членами принципов и ценностей Совета Европы», - отмечают в ВР.

«В условиях, когда Совет Европы и его Парламентская Ассамблея переживают один из самых сложных кризисов в истории своего существования, связанного с нарушением государством-членом цели и принципов Совета Европы и уходом от добровольно взятых на себя обязанностей и обязательств, отказ от механизмов политического влияния на государства-члены или существенное усложнение порядка их применения нанесут непоправимый вред Ассамблее, ее мониторинговой процедуре и Совету Европы в целом», - отмечают в украинском парламенте.

В ВР подчеркивают, что подготовка решения по изменению правил процедуры Ассамблеи в части отмены возможностей для обжалования полномочий национальных делегаций по существу или существенного осложнения порядка такого обжалования является «политически мотивированной и имеет целью обеспечить беспрепятственное и безусловное возвращениев Парламентскую Ассамблею Совета Европы делегации Российской Федерации на фоне категорического отказа этого государства от выполнения законных требований Ассамблеи, связанных с нарушением Россией Устава Совета Европы и добровольно взятых на себя в рамках членства в Совете Европы обязанностей и обязательств и поддержки российскими парламентариями агрессивной политики руководства Российской Федерации».

В ВР отметили, что сохранение авторитета и политической способности Парламентской Ассамблеи в условиях современных вызовов в Европе возможно только при условии обеспечения существующей институциональной способности Ассамблеи и ее механизмов проведения собственной политики.

«Осознавая, что уничтожение институциональных основ будет означать признание Парламентской Ассамблеей Совета Европы своей политической несостоятельности следовать собственным решениям и публичную демонстрацию ухода от ценностей и принципов Совета Европы - верховенства права, демократии и прав человека, вынудит Верховную Раду Украины и ее постоянную делегацию в Парламентской Ассамблее Совета Европы осуществить полный пересмотр принципов, на которых строится сотрудничество с Ассамблеей, и механизмов такого сотрудничества», - заявили в украинском парламенте.

Как известно, сейчас ПАСЕ имеет право накладывать ограничения прав (санкции) на делегации тех стран, которые грубо нарушают принципы Совета Европы. На этих основаниях в 2014 и 2015 годах ПАСЕ ограничивала в правах российскую делегацию. В 2016 году Россия перестала участвовать в работе ассамблеи и не передавала в Страсбург перечень своих депутатов, избегая таким образом подтверждения санкций. Работа России во всех других органах Совета Европы продолжалась. С 2017-го года Россия не платит взносы в бюджет Совета Европы.

Ранее СМИ сообщали, что в Парламентской ассамблее Совета Европы уже согласовали с представителями РФ избранный подход к внесению поправок в регламент ПАСЕ, которые в будущем могут гарантировать российской делегации возвращения в ПАСЕ без санкций.

По последним договоренностям, санкционный механизм планируют уничтожить не полностью, но усложнить его настолько, чтобы применить санкции в отношении России было крайне сложно. При этом в проекте резолюции вообще нет упоминания о РФ.

9 октября ПАСЕ будет рассматривать доклад о полномочиях и праве голоса национальных делегаций.