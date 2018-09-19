СМИ узнали, как Россия собирается приостановить санкции против себя в ПАСЕ

Санкционный механизм планируют уничтожить не полностью, но усложнить его настолько, чтобы применить санкции в отношении России было крайне сложно.

Генсек Парламентской ассамблеи Совета Европы Турбьерн Ягланд уже согласовал с представителями РФ избранный подход к внесению поправок в регламент ПАСЕ, которые в будущем могут вернуть российскую делегацию в ассамблею.

Об этом сообщает "Европейская правда", которая узнала об отдельных положениях "резолюции о прощении" из собственных источников.

По данным собеседников, о таком подходе договорились также с Берлином и несколькими другими западными столицами. Лобби, которое хочет простить РФ под маской "возвращения к диалогу" - очень влиятельное, и поэтому будет продвигать это решение очень активно.

По последним договоренностям, санкционный механизм планируют уничтожить не полностью, но осложнить его настолько, чтобы применить санкции в отношении России было крайне сложно.

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Для этого планируется повысить до 2/3 количество голосов, необходимых для подтверждения санкций (сейчас достаточно половины голосов). К тому же процедура инициирования санкций будет изменена таким образом, что Россия сможет заблокировать само рассмотрение вопроса, если соберет достаточно много людей в зале - количество подписей, которые необходимо собрать для начала рассмотрения вопросы, не будет известно заранее.

При этом в проекте резолюции вообще не упоминается РФ.

Ситуация выглядит таким образом, что якобы это решение принимается не из-за бюджетного кризиса, не из-за российского ультиматума - а как плановая реформа.

9 октября ПАСЕ рассмотрит доклад о полномочиях и праве голоса национальных делегаций. По итогам примут резолюцию и рекомендации комитета министров Совета Европы. Речь идет о внесении поправок в регламент, которые в будущем могут вернуть российскую делегацию в ассамблею.

Как известно, сейчас ПАСЕ право накладывать ограничения прав (санкции) на делегации тех стран, которые грубо нарушают принципы Совета Европы. На этих основаниях в 2014 и 2015 годах ПАСЕ ограничивала в правах российскую делегацию.

В 2016 году Россия перестала участвовать в работе ассамблеи и не передавала в Страсбург перечень своих депутатов, избегая таким образом подтверждение санкций. Работа России во всех других органах Совета Европы продолжалась.

С 2017-го года Россия не платит взносы в бюджет Совета Европы.

Верховная рада рассмотрит постановление в связи с попытками вернуть Россию в ПАСЕ.