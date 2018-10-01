"Можем сделать это самостоятельно": МИД отреагировал на отказ Венгрии отозвать консула из Берегово

Пресс-секретарь МИД уточнила, что это произойдет в ближайшее время. "Нам не нужна тоже ситуация, когда консул того или иного государства не уважает наш суверенитет", - отметила Беца.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что в случае, если Венгрия не отзовет своего консула из Берегово (Закарпатская область), то Украина имеет полное право выслать его самостоятельно.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца.

По ее словам, украинская позиция в этом вопросе всегда была достаточно последовательной и четкой.

«Мы сами предложили венгерской стороне отозвать консула из Берегово в связи с нарушением им Венской конвенции о консульских сношениях и законодательства Украины. Венская конвенция о консульских сношениях предусматривает, что любой иностранный дипломат, консул должен уважать законы страны пребывания. В данном случае мы исходим из того, что данное лицо нарушило законодательство Украины», - отметила Беца.

«Если же венгерская сторона не отзовет сама своего представителя, то мы имеем полное право, согласно Венской конвенции, выслать этого дипломата или консула самостоятельно», - добавила пресс-секретарь МИД.

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В то же время на уточняющий вопрос, есть ли временные рамки ожидания такого шага со стороны Венгрии, пресс-секретарь МИД ответила: «Рамок таких нет, но, бесспорно, в ближайшее время, потому что нам не нужна тоже ситуация, когда консул того или иного государства не уважает наш суверенитет».

Как сообщал УНИАН, недавно в интернете появилось видео о том, как украинцам раздают венгерские паспорта с просьбой не сообщать об этом властям. Люди на видео на фоне венгерского флага зачитывают текст присяги гражданина Венгрии. Затем венгерский дипломат призывает их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что предоставление венгерского гражданства противоречит Венской конвенции о консульских сношениях. По словам министра, Украина отреагирует на выдачу венгерских паспортов. Также Климкин намекнул, что Украина может выслать венгерского консула из Берегово и не отступится от реализации проукраинской политики на Закарпатье.

В свою очередь его венгерский коллега Петер Сийярто высказался с угрозами прибегнуть к новым мерам по препятствованию европейской и евроатлантической интеграции Украины.