В МИД Венгрии прокомментировали паспортный скандал на Закарпатье

Киев настаивает, что не разрешает выдачу венгерских паспортов на Закарпатье.

Граждане Украины не совершают преступление, если не сообщают о том, что они также имеют паспорт другой страны.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер. Его слова передает "ЕвроПравда", ссылаясь на сообщение на сайте правительства Венгрии.

Таким образом Менцер прокомментировал возмущение Киева, вызванное тем, что венгерские консулы раздают гражданство украинцам и инструктируют их, как скрывать свои венгерские паспорта и как манипулировать с документами на границе.

"Министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто встретился со своим украинским коллегой в среду в Нью-Йорке в рамках заседания высокого уровня 73-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. На встрече министр иностранных дел Украины признал, что в Украине не существует закона, запрещающего гражданам иметь паспорт из другой страны. Кроме того, законом не запрещено предоставление паспорта другой страны, и не является преступлением, когда кто-то не сообщил о том, что он также имеет паспорт другой страны", - заявил Менцер.

Читайте такжеПрокуратура завела дело о госизмене из-за выдачи венгерских паспортов на Закарпатье

Министр иностранных дел и торговли Венгрии "не может быть запуган" в споре с Украиной о двойном гражданстве, отметил Менцер. Киев настаивает, что не разрешает выдачу венгерских паспортов на Закарпатье.

Менцер добавил, что "несколько дней назад глава Закарпатья заявил, что по крайней мере половина членов парламента Украины являются двойными гражданами, и соответственно, нападка на венгров неприемлема".

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в интернете появилось видео, на котором зафиксирована выдача украинцам венгерских паспортов. Люди на видео на фоне венгерского флага зачитывают текст присяги гражданина Венгрии. Затем венгерский дипломат призывает их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что предоставление венгерского гражданства противоречит Венской конвенции о консульских отношениях. Он отметил, что Украина отреагирует на выдачу венгерских паспортов. Также министр намекнул, что Украина может выслать венгерского консула из Берегового, и не отступится от реализации проукраинской политики на Закарпатье.

26 сентября Климкин и глава МИД Венгрии Петер Сийярто встретились в Нью-Йорке, но не согласовали общую позицию относительно предоставления венгерского гражданства гражданам Украины в Закарпатской области. Климкин вновь предложил венгерскому коллеге в ближайшие дни отозвать венгерского консула из Берегового, иначе Украина его выдворит.

По факту выдачи украинцам венгерских паспортов Управление СБУ в Закарпатской области открыло уголовное производство по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).