цей матеріал доступний українською

Песков: в Кремле не знают о планах обмена Сенцова на осужденных в США россиян

12:34, 01 октября 2018
Политика
971 0
Дмитрий Песков / REUTERS

В Кремле не подтвердили, что Москва предложила обменять украинского режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных на удерживаемых в США граждан России - Марию Бутину, наркоторговца Константина Ярошенко и торговца оружием Виктора Бута.

Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН, мог бы он подтвердить или опровергнуть данную информацию.

«Я не могу подтвердить, я не знаю, откуда взялась эта информация и на чем она основывается», - отметил Песков.

Как известно, 30 сентября российская «Новая газета» написала, что главным условием для возвращения незаконно осужденного в РФ Сенцова в Украину является выдача России осужденных в США Бута и Ярошенко, а также находящейся там под арестом Бутиной. Об этом изданию сказал источник, близкий к переговорам об обмене пленными между Украиной и РФ.

Бутина была арестована в США 18 июля 2018 года по подозрению в работе в качестве иностранного агента без необходимой регистрации, сговоре с целью работы на иностранное государство и попытках «развивать связи с лицами в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику». Адвокат Бутиной эти обвинения отверг.

Ярошенко был задержан в Либерии и экстрадирован в США в 2010 году, где ему предъявили обвинения в контрабанде наркотиков и приговорили к 20 годам тюрьмы.

Бут по запросу Вашингтона был задержан в 2008 году в Таиланде. В 2012 году его приговорили в США к 25 годам тюрьмы за торговлю оружием и поддержку террористических групп.

В марте 2016 года российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Кремль был готов обменять народного депутата Надежду Савченко, удерживавшуюся тогда в РФ, на Бута и Ярошенко, однако Белый дом отказался от такой сделки.

Читайте такжеОсвобождение Сенцова должно иметь высокую политическую цену для Путина - французский писатель

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

Он содержится в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. С 8 июня ему дают питательную смесь и проводят инфузионную терапию. Его состояние быстро ухудшается, тогда как российские тюремщики уверяют, что состояние здоровья Сенцова удовлетворительное.

28 сентября в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили, что Сенцова вывезли из колонии в городскую больницу на дополнительное обследование и получения консультаций. Учитывая результаты проведенного обследования, Сенцову осуществили «коррекцию лечения», уверяли в пресс-службе. Также на сайте ведомства было размещено фото режиссера.

В тот же день уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что российская сторона утверждает, что состояние здоровья Сенцова стабильное, но официального заключения консилиума врачей не предоставляет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Голодовка Сенцова
Теги: #Песков#Сенцов