Песков: в Кремле не знают о планах обмена Сенцова на осужденных в США россиян

Накануне о такой возможности написала российская «Новая газета» со ссылкой на источник, близкий к переговорам об обмене пленными между Украиной и РФ.

В Кремле не подтвердили, что Москва предложила обменять украинского режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных на удерживаемых в США граждан России - Марию Бутину, наркоторговца Константина Ярошенко и торговца оружием Виктора Бута.

Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН, мог бы он подтвердить или опровергнуть данную информацию.

«Я не могу подтвердить, я не знаю, откуда взялась эта информация и на чем она основывается», - отметил Песков.

Как известно, 30 сентября российская «Новая газета» написала, что главным условием для возвращения незаконно осужденного в РФ Сенцова в Украину является выдача России осужденных в США Бута и Ярошенко, а также находящейся там под арестом Бутиной. Об этом изданию сказал источник, близкий к переговорам об обмене пленными между Украиной и РФ.

Бутина была арестована в США 18 июля 2018 года по подозрению в работе в качестве иностранного агента без необходимой регистрации, сговоре с целью работы на иностранное государство и попытках «развивать связи с лицами в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику». Адвокат Бутиной эти обвинения отверг.

Ярошенко был задержан в Либерии и экстрадирован в США в 2010 году, где ему предъявили обвинения в контрабанде наркотиков и приговорили к 20 годам тюрьмы.

Бут по запросу Вашингтона был задержан в 2008 году в Таиланде. В 2012 году его приговорили в США к 25 годам тюрьмы за торговлю оружием и поддержку террористических групп.

В марте 2016 года российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Кремль был готов обменять народного депутата Надежду Савченко, удерживавшуюся тогда в РФ, на Бута и Ярошенко, однако Белый дом отказался от такой сделки.

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Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

Он содержится в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. С 8 июня ему дают питательную смесь и проводят инфузионную терапию. Его состояние быстро ухудшается, тогда как российские тюремщики уверяют, что состояние здоровья Сенцова удовлетворительное.

28 сентября в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили, что Сенцова вывезли из колонии в городскую больницу на дополнительное обследование и получения консультаций. Учитывая результаты проведенного обследования, Сенцову осуществили «коррекцию лечения», уверяли в пресс-службе. Также на сайте ведомства было размещено фото режиссера.

В тот же день уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что российская сторона утверждает, что состояние здоровья Сенцова стабильное, но официального заключения консилиума врачей не предоставляет.